أضاء عدد من اليهود الأرثوذوكس المتشددين في مدينة القدس الشموع في الليلة الرابعة والخامسة من عيد "حانوكا" والمعروف أيضاً بعيد الأنوار والذي يحتفلون به لمدة ثمانية أيام.

أضاء عدد من اليهود الأرثوذوكس المتشددين في مدينة القدس الشموع في الليلة الرابعة والخامسة من عيد "حانوكا" والمعروف أيضاً بعيد الأنوار والذي يحتفلون به لمدة ثمانية أيام.