تشهد الأرجنتين ارتفاعا ملحوظاً في الأشخاص الراغبين في الحصول على وشم لصورة قائد المنتخب ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم مما اضطر صالونات الوشم للعمل لساعات إضافية في العاصمة بوينس آيرس.
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تشهد الأرجنتين ارتفاعا ملحوظاً في الأشخاص الراغبين في الحصول على وشم لصورة قائد المنتخب ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم مما اضطر صالونات الوشم للعمل لساعات إضافية في العاصمة بوينس آيرس.
تشهد الأرجنتين ارتفاعا ملحوظاً في الأشخاص الراغبين في الحصول على وشم لصورة قائد المنتخب ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم مما اضطر صالونات الوشم للعمل لساعات إضافية في العاصمة بوينس آيرس.