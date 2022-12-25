وشم لميسي يحمل كأس العالم
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شاهد: حمى "وشم ميسي" تجتاح الأرجنتين منذ الفوز بكأس العالم

تشهد الأرجنتين ارتفاعا ملحوظاً في الأشخاص الراغبين في الحصول على وشم لصورة قائد المنتخب ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم مما اضطر صالونات الوشم للعمل لساعات إضافية في العاصمة بوينس آيرس.

تشهد الأرجنتين ارتفاعا ملحوظاً في الأشخاص الراغبين في الحصول على وشم لصورة قائد المنتخب ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم مما اضطر صالونات الوشم للعمل لساعات إضافية في العاصمة بوينس آيرس.

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