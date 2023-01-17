تجمّع مئات الآلاف من المسلمين للصلاة في مدينة تونغي البنغلادشية، وذلك بمناسبة "اجتماع بيشوا" الذي بدأ قبل أكثر من 65 عامًا.

ويُعد هذا التجمع، ثاني أكبر تجمعات المسلمين بعد مراسم الحج، علمًا أنه توقّف لسنتين بسبب وباء كورونا.