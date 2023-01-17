انطلقت هذه المراسم قبل أكثر من 65 عاماً في بنغلاديش
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ثاني تجمّع إسلامي بعد الحج.. "اجتماع بيشوا" في بنغلاديش

تجمّع مئات الآلاف من المسلمين للصلاة في مدينة تونغي البنغلادشية، وذلك بمناسبة "اجتماع بيشوا" الذي بدأ قبل أكثر من 65 عامًا.

تجمّع مئات الآلاف من المسلمين للصلاة في مدينة تونغي البنغلادشية، وذلك بمناسبة "اجتماع بيشوا" الذي بدأ قبل أكثر من 65 عامًا.

ويُعد هذا التجمع، ثاني أكبر تجمعات المسلمين بعد مراسم الحج، علمًا أنه توقّف لسنتين بسبب وباء كورونا.

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