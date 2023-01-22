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أحرزت اليابان فوزها الثالث في كأس العالم للحلويات، عقب تغلبت على فرنسا وإيطاليا خلال حدث Sirha المرموق لمحترفي المطاعم والفنادق.