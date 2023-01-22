أحرزت اليابان فوزها الثالث في كأس العالم للحلويات، عقب تغلبت على فرنسا وإيطاليا خلال حدث Sirha المرموق لمحترفي المطاعم والفنادق.
وحقق اليابانيون انتصارين سابقين عامي 1989 و2007 من خلال خوضهم المسابقة لمدة يومين ضواحي مدينة ليون الفرنسية.
أحرزت اليابان فوزها الثالث في كأس العالم للحلويات، عقب تغلبت على فرنسا وإيطاليا خلال حدث Sirha المرموق لمحترفي المطاعم والفنادق.
أحرزت اليابان فوزها الثالث في كأس العالم للحلويات، عقب تغلبت على فرنسا وإيطاليا خلال حدث Sirha المرموق لمحترفي المطاعم والفنادق.
وحقق اليابانيون انتصارين سابقين عامي 1989 و2007 من خلال خوضهم المسابقة لمدة يومين ضواحي مدينة ليون الفرنسية.