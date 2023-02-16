خرج كوريون شماليون اليوم الخميس لوضع باقات الزهور أمام تمثال زعيمها السابق كيم جونغ إل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون وابن مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ، إحياءً لذكرى يوم ميلاده والمعروف في البلاد بيوم "النجم الساطع".

خرج كوريون شماليون اليوم الخميس لوضع باقات الزهور أمام تمثال زعيمها السابق كيم جونغ إل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون وابن مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ، إحياءً لذكرى يوم ميلاده والمعروف في البلاد بيوم "النجم الساطع".