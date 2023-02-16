كوريون شماليون أمام تمثالي الزعيمين كيم جونغ إل وكيم إل سونغ
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شاهد: كوريا الشمالية تحتفل بـ"اليوم الساطع" وتحيي ذكرى ميلاد زعيمها السابق كيم جونغ إل

خرج كوريون شماليون اليوم الخميس لوضع باقات الزهور أمام تمثال زعيمها السابق كيم جونغ إل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون وابن مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ، إحياءً لذكرى يوم ميلاده والمعروف في البلاد بيوم "النجم الساطع".

خرج كوريون شماليون اليوم الخميس لوضع باقات الزهور أمام تمثال زعيمها السابق كيم جونغ إل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون وابن مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ، إحياءً لذكرى يوم ميلاده والمعروف في البلاد بيوم "النجم الساطع".

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