قام أعضاء بقسم الثروة السمكية والبحوث البحرية في قبرص بدفن سبعة من الحيتان المنقارية (Ziphius cavirostris) التي عُثر عليها نافقة قبل أيام على الشاطئ في قرية بوموس بغرب قبرص.

قام أعضاء بقسم الثروة السمكية والبحوث البحرية في قبرص بدفن سبعة من الحيتان المنقارية (Ziphius cavirostris) التي عُثر عليها نافقة قبل أيام على الشاطئ في قرية بوموس بغرب قبرص.