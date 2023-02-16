أحد الحيتان النافقة على شواطئ قبرص
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شاهد: دفن حيتان نافقة على شواطئ قبرص

قام أعضاء بقسم الثروة السمكية والبحوث البحرية في قبرص بدفن سبعة من الحيتان المنقارية (Ziphius cavirostris) التي عُثر عليها نافقة قبل أيام على الشاطئ في قرية بوموس بغرب قبرص.

قام أعضاء بقسم الثروة السمكية والبحوث البحرية في قبرص بدفن سبعة من الحيتان المنقارية (Ziphius cavirostris) التي عُثر عليها نافقة قبل أيام على الشاطئ في قرية بوموس بغرب قبرص.

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