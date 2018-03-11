إضرام النار في مسجد ببرلين بعد يومين من اعتداء مماثل بشتوتغارت

أضرم مجهولون النار في مسجد قوجة سنان التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في منطقة رينكندورف بالعاصمة الألمانية برلين في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال بيرم تورك المشرف على شؤون المسجد في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء إن شهود عيان شاهدوا ثلاثة أشخاص ملثمين وهم يسكبون مواد قابلة للاشتعال بالمسجد قبل أن يلوذوا بالفرار

وأشار مراسل وكالة الأناضول أن المسجد احترق بالكامل.

من جابنها فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ من خلال أحد النوافذ المكسورة.

اعتداء على مسجد بشتوتغارت

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الألمانية السبت أنه جار البحث عن خمسة مشتبه بهم في في حادث إضرام النار بأحد مساجد مدينة شتوتغارت ليل الخميس إلى الجمعة الماضي.

وقال بيان صادر عن نيابة شتوتغارت وشرطة هيليبرون إن "مجهولون قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف داخل منافذ المسجد الذي كان يبيت فيه الإمام."

وقام إمام المسجد بإخماد النيران على الفور دون أن يصاب بأذى ودون خسائر مادية داخل المسجد.

وفتحت النيابة تحقيقا حول "محاولة قتل"، وتعتقد أن خمسة أشخاص شاركوا في الهجوم، وفقا لمصادر النيابة التي دعت كل من لديه معلومات عن الحادث للشهادة.

من جانبه، أصدرت الجالية التركية بألمانية السبت بيانا استنكرت فيه الهجوم التي وصفته "بالجريمة غير الإنسانية" و"بالعمل الإرهابي الذي لا يهدد فقط الحياة الإنسانية ولكن أيضا القيم الأساسية لمجتمعنا".

ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الألمانية، فإن الجالية الإسلامية أو أماكن العبادة الإسلامية قد تعرضت لنحو 950 هجوما خلال العام 2017، فيما أصيب 33 شخصا في تلك الاعتداءات.

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