لقاء وشيك لميركل وماكرون لمناقشة إصلاح الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها بصدد عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة مقترحات الأخير لإصلاح الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ميركل أن المحاثلت ستُعقد بهدف "تعزيز المقترحات المشتركة لأوروبا" خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها بنهاية الأسبوع المقبل.
وحث ماكرون زعماء الاتحاد الأوروبي على تبني سياسات لتنشيط الاتحاد الأوروبي كتعيين وزير مالية موحد وميزانية موحدة لجميع دول منطقة اليورو.
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ومن المقرر أن تشمل محادثات ميركل مع ماكرون مناقشة موضوعات كسياسات الدفاع والهجرة بدول الاتحاد، حيث تسعى المستشارة الألمانية إلى لحماية حدود الاتحاد الأوروبي عبر مكافحة مسببات الهجرة الجماعية.
ويدعم ائتلاف الحكومة الألمانية المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي دراسة مقترحات ماكرون بشأن المفوضية الأوروبية.