أغلقت السلطات البلجيكية منشأة للحوم، فيما سحبت محلات تجارية منتجاتها من اللحوم من رفوف العرض، إثر فضيحة تتعلق بترويج لحوم متعفنة.
وقد ألغت الحكومة الفدرالية رخصة شركة فيفيبا، بعد أن كشفت عمليات فحص مخاطر صحية في منتجين: هما اللحم المفروم وذيل الثور.
السلطات البلجيكية تعثر على فواضل لحوم في منتجات معَدة لأسواق جنوب شرقي أوروبا.
فضيحة لحم متعفن في بلجيكا
وقد ألغت الحكومة الفدرالية رخصة شركة فيفيبا، بعد أن كشفت عمليات فحص مخاطر صحية في منتجين: هما اللحم المفروم وذيل الثور.
وعثر المسؤولون على فضلات اللحوم، ومنها أجزاء من الجيفة، مخصصة لغذاء الحيوانات والممنوعة على الاستهلاك البشري.
وفي منشأة فيفيبا ذاتها تحدث أحد الموظفين إلى الاعلام البلجيكي، وشرح كيفية التلاعب بالعلامات على المنتجات، بما يتيح إمكانية إطالة مدة ترويجه لسنوات.
ويتم تصدير تلك اللحوم فيما بعد إلى جنوب شرقي أوروبا، ولا يتم ترويجها في السوق البلجيكية، ولكن تداعيات الفضيحة مستمرة في بلجيكا، حيث تناقش لجنة الصحة العمومية في البرلمان الفدرالي المسألة، لأول مرة.
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