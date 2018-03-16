إدانة طالب لجوء عراقي في بريطانيا بتهمة تفجير محطة للمترو في لندن

بحسب موقع بي.بي.سي، خلصت لجنة المحلّفين إلى أن أحمد حسن البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، مدان بالقتل. وكان حسن قد فجّر قنبلة بدائية الصنع في محطة للمترو بلغ وزنها 2.2 كيلوغراماً غير أن خبراء قالوا إن القنبلة لم تنفجر بشكل كامل.

وقام حسن بتصنيع القنبلة في مطبخ العائلة التي استضافته في منطقة سانبيري الواقعة في غرب لندن، غير أن العائلة التي كانت تستضيفه لم تكن تعلم أن لديه ميولاً متشددة.

أحمد حسن، الذي ولد في العراق، كان قد وصل إلى بريطانيا في العام 2015 بعد أن قضى شهوراً في مخيّم كاليه للاجئين شمالي فرنسا.

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فور وصوله، بلّغ الشاب العراقي السلطات البريطانية أنه "أجبر على الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأنه درّب على القتل"، وتمّ تسجيله على إثر ذلك في برنامج حكومي لمكافحة التطرف.

خلال جلسة المحاكمة اليوم، قال حسن إنه "لم ينضم يوماً إلى تنظيم الدولة الإسلامية وإنه اختلق تلك الأكاذيب ليتم قبول طلب لجوئه في بريطانيا" مضيفاً "انه سافر في أنحاء أوروبا بحثاً عن حياة أفضل".

ووصفت صحف بريطانية الشهادة التي أدلى بها حسن اليوم أمام المحكمة "بالملتبسة" حيث قال الشاب "إنه لم يصنّع القنبلة ليفجّرها" مشيراً إلى أنه "عاش في حالة من الفانتازيا بعد مشاهدته أفلام "مهمة مستحيلة"".