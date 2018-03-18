بريطانيا: روسيا أنتجت وخزنت غاز الأعصاب في السنوات العشر الأخيرة بغرض تنفيذ اغتيالات

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد إن روسيا تعمل على تخزين غاز الأعصاب القاتل الذي استخدم في تسميم عميل روسي مزدوج في انجلترا وإنها تبحث كيفية استخدام مثل هذه الأسلحة في الاغتيالات.

وتقول بريطانيا إن روسيا استخدمت غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفيتي في هجوم على سيرجي سكريبال وابنته يوليا في أول استخدام معروف لمثل هذا السلاح على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. ونفت روسيا أي دور لها في الواقعة.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لدينا دليل بالفعل على أن روسيا لم تكن على مدى السنوات العشر الماضية تبحث فقط في استخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات بل كانت أيضا تنتج غاز نوفيتشوك وتخزنه".

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وطردت كل من بريطانيا وروسيا 23 من دبلوماسي الدولة الأخرى بسبب الهجوم في حين تدهورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى ما بعد الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن من المقرر أن يصل مسؤولون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بريطانيا يوم الاثنين لفحص عينات المادة المستخدمة في الهجوم وستظهر النتائج في غضون أسبوعين.

وقال فلاديمير تشيجوف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية إن معمل أبحاث بريطانيا قد يكون مصدر غاز الأعصاب المستخدم في الهجوم.

المصدر: رويترز