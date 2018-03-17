أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أنها ستقوم بطرد 23 دبلوماسياً بريطانيا وإغلاق المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.
موسكو تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وتغلق المجلس الثقافي البريطاني في روسيا
الخارجية الروسية تقوم باستدعاء السفير البريطاني
موسكو تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وتغلق المجلس الثقافي البريطاني في روسيا
ومنحت الخارجية الروسية مهلة أسبوع للدبلوماسيين البريطانيين لمغادرة البلاد.
كما أشارت موسكو إلى سحبها تصريحاً لبريطانيا بفتح قنصلية عامة في سان بطرسبرغ.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تملك الحق في أخذ أي إجراء ضد بريطانيا في حال بادرت الأخيرة بأي خطوة عدائية.
استدعاء السفير البريطاني
وكانت وكالة تاس ووكالات روسية أخرى للأنباء نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية أن الوزارة استدعت سفير بريطانيا في روسيا لوري بريستو لعقد اجتماع اليوم السبت.
وقال محققون روس يوم الجمعة إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا في محاولة قتل يوليا سكريبال وتحقيقا في مقتل غلوشكوف.
وطالبت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا معا روسيا يوم الخميس بتفسير للهجوم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الروس يقفون وراء الحادث على ما يبدو.
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وكانت روسيا قد نفت من قبل أي ضلوع في الهجوم على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، ووصفت بريطانيا بأنها قوة غير مستقرة بسبب الخروج الوشيك من الاتحاد الأوروبي، بل وأشارت إلى أن لندن لفقت الهجوم لتأجيج المشاعر المعادية لروسيا.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين جدد التأكيد على موقف موسكو بأنه لا يوجد "دليل واضح" على أي ضلوع روسي في الهجوم.
المصدر: رويترز.