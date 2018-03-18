- ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج في تقرير لها أن مسؤولا كبيرا بوكالة المخابرات الخارجية الألمانية أبلغ أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أن الصواريخ الكورية الشمالية يمكن تزويدها حاليا بأسلحة نووية وقد تصل إلى ألمانيا ووسط أوروبا.
المخابرات الألمانية تقول إن صواريخ بيونغ يانغ يمكن أن تصل إلى أوروبا
المخابرات الألمانية تقول صواريخ كوريا الشمالية يمكن أن تصل لأوروبا
المخابرات الألمانية تقول إن صواريخ بيونغ يانغ يمكن أن تصل إلى أوروبا
وقالت الصحيفة نقلا عن المشاركين في الإفادة إن أولي ديهل نائب مدير جهاز المخابرات الاتحادي أبلغ النواب خلال الاجتماع المغلق أن التقييم "مؤكد".
وفي الوقت نفسه قال ديهل إن الجهاز ينظر إلى المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية على أنها إشارة إيجابية.
ولم يصدر تعليق بعد عن جهاز المخابرات الاتحادي.
للمزيد على يورونيوز:
- كوريا الشمالية وراء الإطاحة بريكس تيلرسون
- ترامب: كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية لما بعد المحادثات
- وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد يومي 15 و16 مارس/ أذار لإجراء محادثات
ولم تخف كوريا الشمالية خططا لتطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة. وتواصل بيونجيانج العمل في برامجها النووية والصاروخية في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتدافع عن هذه البرامج وتقول إنها رادع ضروري لما تتصور أنها خطط للغزو من جانب الولايات المتحدة التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية. وتنفي واشنطن هذه الخطط.
وتراجع التوتر في الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي نُظمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.
المصدر: رويترز