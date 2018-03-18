قطر تلجأ للقضاء الأمريكي بسبب انتقاد حكومتها على الانترنت

أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يقول إنهم يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد.

وقال المكتب في الشكوى التي قدمها ليل الجمعة لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن إن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر تشرين الأول تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".

ووصف الموقع الإلكتروني نفسه بأنه "ملف عن الدولة الرائدة في رعاية التطرف في العالم" ويشير مرارا إلى ما يعتبره رعاية قطر للإرهابيين والجماعات الإرهابية.

ولم يتسن الوصول لمشغلي الحسابات الوارد ذكرهم في الدعوى لطلب التعليق يوم السبت.

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وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها.

وقال أيضا إن نحو خمسة بالمئة من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.

وتقول الشكوى "منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف".

ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى. ولم يرد محام عن المكتب مقيم في الولايات المتحدة على طلبات للتعقيب يوم السبت.

المصدر: رويترز