أفاد مصدر حقوقي أن العناصر التابعة لقوات عملية "غصن الزيتون" التي تقودها تركيا والتي سيطرت على عفرين بدأت نهب ممتلكات المواطنين بعدما طردت القوات الكردية من المدينة.
عمليات نهب تنفذها عناصر من قوات "غصن الزيتون" في عفرين السورية
عقب سيطرتها على مدينة عفرين السورية، قامت عناصر تابعة لـقوات "غصن الزيتون" التي تقودها تركيا بعمليات نهب وسرقة في المدينة استهدفت ممتلكات المواطنين والمحال التجارية والسيارات، حسبما أفادت مصادر حقوقية.
عمليات نهب تنفذها عناصر من قوات "غصن الزيتون" في عفرين السورية
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محتويات المقرات السياسية والعسكرية لـ "وحدات حماية الشعب" تعرّضت أيضاً للنهب إضافة إلى سرقة آليات وسيارات ومحال تجارية في المدينة.
وكانت القوات التركية ومسلحو المعارضة السورية المتحالفون معها دخل أمس الأحد مدينة عفرين ورفعوا أعلامهم في قلب المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.
وكان المرصد السوري والذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له نشر أن ما لا يقل عن ألف وخمسمائة من مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردي وقوات الدفاع المحلي قضوا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.