"ذئاب الليل" أصدقاء بوتين الأوفياء تتصيد البوسنة والبلقان

أعضاء نادي الدراجات النارية الذين كانوا في طليعة المؤيدين للاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم سنة2014، والملقبين بملائكة بوتين، هم على الطريق من جديد.

منذ منتصف الشهر الحالي وعلى مدى تسعة أيام سار أعضاء "نادي ذئاب الليل"، ذو التوجه القومي المتشدد، إلى صربيا وبنيالوكا عاصمة جمهورية سريبسكا ذات الأغلبية الصربية في البوسنة، الجولة تحت شعار: "روسيا البلقان"، وهو شعار أثار مخاوف البوسنيين ودولا أخرى، وهم يعتزمون بعد جولتهم التي تبدو استفزازية التوجه إلى برلين في جولة يوم النصر، وإشعال الشموع في كاتين، حيث يذكر أن جوزيف ستالين أمر بإعدام آلاف الضباط البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقول أعضاء النادي المتحدر من شرقي أوكرانيا والمقرب من الكرملين، إن الهدف من جولتهم في المنطقة هو البحث عن إرث الكنيسة الكاثوليكية، والإرث الثقافي للامبراطورية الروسية في البلقان، وتخشى السلطات البوسنية من أن يؤجج هؤلاء المشاعر المناهضة للغرب في صفوف الصرب، بما يدفع نحو حركة انفصالية في صفوف صرب البوسنة، وقد سارعت السلطات البوسنية بمنع دخول رئيس النادي ألكسندر زالدوستانوف، معتبرة مجموعته تهديدا لأمن البلاد.

وكانت جمهورية سريبسكا تهدد منذ سنوات بتنظيم استفتاء للانفصال عن البوسنة والهرسك، وهو ما يمثل انتهاكا لاتفاقا دايتون للسلام، الذي وضع حدا لحرب البوسنة سنة 1990.

وهناك انتقادات توجه لذئاب الليل، مفادها أن هدفهم هو الترويج للتوجه القومي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن نشاطهم ليس له علاقة بالرياضة. وكانت الولايات المتحدة أدرجت اسم النادي على القائمة السوداء، بسبب مشاركة أعضائه في مجموعات مسلحة في أوكرانيا.