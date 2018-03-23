14 قتيلا بينهم أطفال في تفجّير استهدف مباراة للمصارعة بأفغانستان

قال مسؤولون إن سيارة ملغومة انفجرت في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم أطفال وإصابة عشرات أثناء تجمع لمشاهدة مباراة في المصارعة.
ولم يصدر حتى الآن إعلان بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع خارج مكان المباراة في لشكركاه عاصمة الإقليم وأمام حشد ضم مشرعين محليين.
وجاء الهجوم بعد تفجير انتحاري في كابول يوم الأربعاء أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. ويسلط هجوم الجمعة الضوء على استمرار مخاطر العنف في مناطق كثيرة من أفغانستان مع اقتراب فصل الربيع الذي عادة ما يشاهد تصاعدا في العنف.
وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم إن سائق السيارة فجر القنبلة بعدما مُنع من دخول المكان. وأضاف أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 47. وأضاف أن من بين القتلى والجرحى أطفال.
وتسيطر حركة طالبان على مناطق كبيرة في إقليم هلمند.