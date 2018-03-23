مقتل 3 في إطلاق نار واحتجاز رهائن في فرنسا .. وداعش يتبنى الهجوم

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة مسؤوليته عن إطلاق نار في بلدة تريب بجنوب غرب فرنسا، لكنه لم يقدم دليلا.

وقال رئيس بلدية تريب إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم حيث اختطف المسلح سيارة وفتح النار على الشرطة ثم احتجز رهائن في متجر وهو يهتف "الله أكبر".

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء الموالية له على الانترنت "منفذ هجوم تريب بجنوب فرنسا هو جندي للدولة الإسلامية". ولم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه

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من المهاجم؟

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم للصحفيين إن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات بجنوب فرنسا في السادسة والعشرين من عمره وكان معروفا للسلطات في جرائم صغيرة وحيازة مخدرات.

وأضاف الوزير أن المهاجم تحرك بشكل منفرد.

وقال كولوم إن المهاجم يدعى رضوان لكديم من مدينة كاركاسون القريبة حيث بدأت الهجمات.

وقال "كان معروفا في جرائم صغيرة. كنا نراقبه واعتقدنا أنه لم يكن متطرفا".

ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن واقعة احتجاز رهائن في متجر بجنوب غرب فرنسا يوم الجمعة عمل إرهابي وإن قوات الأمن تعمل على تأمين المنطقة.

وقال ماكرون لصحفيين خلال قمة لزعماء أوروبيين في بروكسل "كل شيء يوحي بأن هذا هجوم إرهابي".