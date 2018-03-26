مدرسة أمريكة تسلح طلابها ومدرّسيها بالحجارة.. لمجابهة المسلحين

نشرت مدرسة أمريكية بيانا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومنشورا عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، لتوضيح موضوع تسليح طلابها ومدرسّيها بالحجارة والعصي، إلى جانب إجراءات أخرى، حال "رؤية دخيل في المدرسة".
مدرسة "بلو ماونتن" (الجبل الأزرق)، في ولاية بنسلفانيا، قالت إنها اتخذت إجراءات من أجل السلامة في الحالات الطارئة، مثل وجود دخلاء في أحد مبانيها.
إجراءات الأمان
ومن بين الإجراءت التي أعلنت عنها المدرسة، إعلام القائمين على المدرسة حول وجود دخيل في المبنى، ثم تحديد مكانه، على أن يحدد المدرّسون فيما إذا كان إخلاء الطلاب آمنا أم لا.
وإذا ما تعذر على المدرسين إخلاء الطلاب، فعليهم اللجوء إلى إقفال الأبواب، ثم وضع مقاعد وكراسٍ خلف الباب لصنع ما يشبه الحاجز.
وفي حال تمكن الدخيل من اقتحام المكان، فعلى الطلاب والمدرسين أن يرموا الطلاب والمدرسين أي شيء يمكّنهم من عرقلته وحماية أنفسهم
أم المرحلة الأخيرة، حال فشل كل الإجراءات السابقة في إيقاف الدخيل، فهي اللجوء إلى إلقاء حجارة النهر عليه.
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تدريبات
كما قالت المدرسة بأنها مجهزة بكل الأجهزة اللازمة للآمان، من هواتف الحالات الطارئة، وأجراس الإنذار، وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تجهيز جميع أبواب الصفوف بآلية إقفال آمنة.
كما أشارت بو ماونتن إلى أن المعليمن والطاقم الإداري قد تلقوا تدريبات احترافية من قبل شركة خاصة، لتطبيق إجراءات الأمان، فيما تم شرح جميع الأمور المتعلقة بالموضوع للطلاب.