آيسلندا تقاطع مونديال روسيا دبلوماسيا بسبب قضية تسميم سكريبال

أعلنت آيسلندا الاثنين أنها بصدد الأعداد لمقاطعة دبلوماسية لمونديال كأس العالم الذي سيقام في روسيا، على خلفية قضية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.
وقالت الخارجية الآيسلندية إنها اتخذت الخطوة تضامنا مع المملكة المتحدة، التي لن ترسل مسؤوليين رسميين إلى المونديال، الذي يبدأ منتصف حزيران/يونيو القادم، إثر تسميم سرغي سكريبال وابنته.
وفي بيان نشرته الخاريجة، أوضحت أنه من ضمن "إجراءات ستتخذها آيسلندا، سيتم تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية، وبالتالي، فإن المسؤولين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".