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رياضة

آيسلندا تقاطع مونديال روسيا دبلوماسيا بسبب قضية تسميم سكريبال

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آيسلندا تقاطع مونديال روسيا دبلوماسيا بسبب قضية تسميم سكريبال

آيسلندا تقاطع مونديال روسيا دبلوماسيا بسبب قضية تسميم سكريبال
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رويترز
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أعلنت آيسلندا الاثنين أنها بصدد الأعداد لمقاطعة دبلوماسية لمونديال كأس العالم الذي سيقام في روسيا، على خلفية قضية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.

وقالت الخارجية الآيسلندية إنها اتخذت الخطوة تضامنا مع المملكة المتحدة، التي لن ترسل مسؤوليين رسميين إلى المونديال، الذي يبدأ منتصف حزيران/يونيو القادم، إثر تسميم سرغي سكريبال وابنته.

وفي بيان نشرته الخاريجة، أوضحت أنه من ضمن "إجراءات ستتخذها آيسلندا، سيتم تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية، وبالتالي، فإن المسؤولين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

كما ناشدت الحكومة الآيسلندية في البيان السلطات الروسية بمنح "إيجابات واضحة" للملكة المتحدة حول قضية تسميم سكريبال.

وجدير بالذكر أن منتخب آيسلندا بلغ نهائيات مونديال روسيا، الذي يمتد على مدى شهر، بعد فوز مدوي على إنكلترا بهدفين لواحد.

وسيواجه منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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الوكالات • أ ف ب