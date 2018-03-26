هل هناك دليل على وجود أكوان متعددة وظروف ما قبل الانفجار الكبير؟

"هل هناك أي دليل على وجود أكوان متعددة؟ وهل ستنقلب قوانين الفيزياء؟"

سؤال يطرحه ريستى صلاح من تركيا، يجيب عليه بول مكنمارا، فيزيائي في وكالة الفضاء الأوروبية يجيب قائلاً:"انه سؤال جيد جدا: الأكوان المتعددة هي نظرية تقول إن هناك عوالم متعددة الفقاعات وهذا ناجم من نظريتنا الخاصة بالكون - نظرية الانفجار الكبير - والتي تتضمن فترة ما يسمى بالتضخم : شهد الكون تمدداً كبيراً في الحجم، أسرع من الضوء. ظرية تقول إنها عملية أبدية، وما زالت تحدث، هناك شيء صغير يمر ويخلق فقاعة. وهذه الفقاعة الصغيرة هي كون جديد. بذلك يمكن أن يكون لدينا العديد من هذه الأكوان. "

"هل هناك دليل عن الظروف التي سبقت الانفجار الكبير؟"

سؤال أخر يطرحه دميترو بيتوخوف ويجيب عليه أيضاً بول مكنمارا قائلاً: "هذا سؤال يهم الكثير من العلماء. يمكننا أن نحاول معرفة ما إذا كان التضخم حقيقياً باستخدام موجات الجاذبية. لدينا مهمة نطورها الآن تسمى LISA . احد أهدافها هو ايجاد هذه الموجات التثاقلية البدائية، لربما سنحصل على بعض المعلومات حول أول اصول الكون. "

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