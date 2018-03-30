طردت روسيا يوم الجمعة عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والغربيين بموسكو رداً على طرد دبلوماسييها على خلفية الخلاف الروسي-الغربي إثر عملية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته بإنجلترا.
روسيا تطرد دبلوماسيين غربيين بالجملة رداً على إقصاء دبلوماسييها
روسيا تطرد دبلوماسيين غربيين بالجملة رداً على إقصاء دبلوماسييها
وأعلنت الخارجية الروسية إن دبلوماسيين من 23 دولة وذلك بعد قيام تلك الدول بطرد دبلوماسيين روس خلال الأيام القليلة الماضية.
وينتمي الدبلوماسيين المطرودين لبريطانيا وألمانيا وهولندا وأستراليا وإيرلندا والسويد وبولندا وكرواتيا وفرنسا وإسبانيا وليتوانيا ضمن جنسيات أخرى.
كذلك قامت الخارجية الروسية باستدعاء سفراء نفس الدول لإبلاغهم بالتدابير التي قررتها موسكو ضد دبلوماسييهم.
ووصفت الخارجية الروسية طرد تلك الدول للدبلوماسيين الروس بالعمل "غير الودي".
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وتأتي الإجراءات الروسية بعد يوم واحد من إغلاق القنصلية الأميركية بمدينة سان بطرسبرغ الروسية وطرد 60 دبلوماسياً أميركياً كانوا يعملون بها.
وتتهم بريطانيا ودول غربية روسيا بتسميم سكريبال وابنته وهو ما يعتبره الغرب تدخلاً روسياً ينتقص من سيادة بريطانيا على أمنها الداخلي.
وعلى الرغم من احتدام الأزمة الروسية-الغربية، إلا أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يحبذ إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى رغم قرار طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين.
وأضاف بيسكوف أنه لا يتفق مع تقييم الحكومة الأمريكية بأن قرار روسيا طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا يظهر عدم اكتراثها بالدبلوماسية.