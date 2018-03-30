النقابات العمالية تشل حركة النقل في المطارات والمحطات

بدأت سياسة لي الذراع بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية بعد دخول موظفي شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" في إضراب هذا الجمعة وهو الرابع من نوعه خلال شهر ما أدى الى إلغاء نحو 25 في المئة من رحلات الشركة.

ويتزامن هذا الإضراب عيد الفصح ما تسبب في تقطع السبل بمسافرين في مطارات باريس في انتظار رحلات بديلة عن رحلاتهم الملغاة.