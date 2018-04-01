فتح مكتب المدعي العام بمدينة تورينو يوم الأحد تحقيقاً في عمل ضباط جمارك فرنسيين بمحطة قطار مدينة باردونيكيا الحدودية مع فرنسا.
إيطاليا تحقق في عمل ضباط جمارك فرنسيين داخل أراضيها
إيطاليا تحقق في عمل ضباط جمارك فرنسيين داخل أراضيها
واحتجت وزارة الخارجية الإيطالية بشكل رسمي يوم السبت على اقتحام ضباط فرنسيون لعيادة تديرها منظمة غير حكومية بالمدينة.
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها إن ما حدث يعد امراً غير مقبولاً.
وقام الضباط الفرنسيون باقتياد مهاجرا نيجيرياً عبر الحدود لإجراء اختبار تعاطي الكحول بالعيادة التي تقع داخل محطة القطار.
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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، ولكنه من الممكن أن يصل لتوجيه تهم بإساءة استخدام السلطة واستخدام العنف وانتهاك السيادة، بحسب مذكرة النيابة الإيطالية.
ويعيش بالمدينة العديد من المهاجرين اللاجئين بالإضافة لعدد من المنظمات غير الحقوقية.