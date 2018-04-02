السيسي: "سنواصل معركتي البقاء والبناء" ومنافسه السابق في الانتخابات يقول إنه "الرئيس المناسب"

وقال السيسي في خطابه انه سيواصل العمل لجميع المصريين بدون تمييز بقوله "سنواصل معركتي البقاء والبناء في مصر ". وأشاد الرئيس المصري بمشهد المشاركة في الانتخابات لكل الأطياف ووصف المشاركة بالمبهرة وأنها تدل على قوة البناء المصري في مواجهة من أرادوا هدمه.

مباشرة بعد إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية الإثنين من طرف الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، ألقى السيسي خطابا توجه فيه بالشكر لكل من انتخبه.

كما حيا السيسي المعارضة وقال ان " مصر تتسع لجميع المصريين ما دام الخلاف لا يفسد للوطن قضية".

عبد الفتاح السيسي أشاد كذلك بالدور الكبير الذي لعبته المرأة في هذه الانتخابات الرئاسية وقال "المرأة المصرية كانت في مقدمة الصفوف المشارِكة في الانتخابات الرئاسية، صوت الضمير وأيقونة التحدي، رمز التضحية والصلابة في مواجهة التحديات، مما رسخ لدى اليقين بأنها هي أعظم جملة مصرية في سجل الشرف الوطني".

وأثنى السيسي على أفراد الجيش والشرطة وقال إنهم عقدوا العزم على توفير الحماية للشعب المصري خلال الانتخابات.

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كما توجه السيسي بالشُكر لمنافسه موسى مصطفى موسى بقوله انه "خاض منافسة شريفة في انتخابات الرئاسة"

موسى يقول السيسي هو الرئيس المناسب

من جهته هنأ موسى مصطفى موسى، المنافس الرئاسي الوحيد الذي انهزم الرئيس السيسي، بهذا الفوز وقال "هو الرجل المناسب الذي يستطيع استكمال مسيرة هذا الشعب بما لديه من قدرات وفكر وثقة بالله".

وأضاف ان العملية الانتخابية أثبتت للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على التصدي لكل الأعداء وكل من يحاول ممارسة الضغوط عليه.

وأعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 97.08 بالمئة من الأصوات.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن "خالص تهنئته" للرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية وذلك في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وأطاح السيسي في عام 2013 بمحمد مرسي أول رئيس مدني اختاره المصريون في أعقاب احتجاجات عام 2011. وجاء تحرك السيسي في اعقاب مظاهرات حاشدة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها مرسي. واكتسح السيسي الانتخابات التي جرت بعد ذلك بسنة واحدة بنسبة 97 بالمئة من الأصوات.

ترامب وبوتين يهنئان السيسي

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي بهذا الفوز. وأبلع ترامب حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ الرئيس الروسي عبد الفتاح السيسي، على فوزه بفترة رئاسية جديدة في رسالة معربا عن أمله في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وورد في رسالة بوتين بحسب وكالة تاس الروسية "إن نتيجة الانتخابات أثبتت سلطتك العظيمة بين مواطنيك ودعمهم الواسع لسياستك الهادفة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في البلاد".

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت عن قلقها من حملة القمع التي شنتها السلطات ضد المعارضة، بما في ذلك وسائل الإعلام، قبل إجراء الاقتراع.