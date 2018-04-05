"مهرجان كان" يفتتح فعالياته بفيلم ناطق بالإسبانية من بطولة بينيلوبي كروز

يفتتح فيلم "الجميع يعرف" الناطق بالإسبانية والذي تجسد بطولته النجمة بينيلوبي كروز مهرجان كان السينمائي لهذا العام، والذي يبدأ فعالياته في 8 أيار/ مايو المقبل.
وهي المرة الأولى منذ العام 2004 التي يُدَشَن فيها المهرجان بفليمٍ غير ناطق بالفرنسية أو الإنكليزية.
والعمل المصور في إسبانيا من إخراج المبدع الإيراني أصغر فرهادي الحائز على جائزة "أوسكار" في 2011 لأفضل فيلم أجنبي عن عمله "انفصال".
ويروي الفيلم قصة امرأة انقلبت حياتها رأسا على عقب بعد مغادرتها الأرجنتين متجهة إلى إسبانيا. وإلى جانب كروز يتألق الممثل الإسباني خافيير بارديم والممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين.
وتترأس الممثلة الأمريكية كيت بلانشت لجنة تحكيم المهرجان الفرنسي في هذا الدورة التي تتزامن مع الهزة التي أحدثتها ممثلات من هوليوود والعالم بعد الكشف عن حوادث التحرش الجنسي التي يتعرضن لها في كواليس عالم الفن السابع.
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