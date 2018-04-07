شاهد: أخفى جثة أمه في الثلاجة 3 سنوات من أجل المال

اعتقلت الشرطة الهندية رجلا قام بحفظ جثة والدته في الثلاجة لمدة ثلاث سنوات. ويتعلق الأمر بالسيد سوبهابراتا ماجومدار، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، ويقيم في مدينة كلكوتا. وحسب مصالح الأمن فقد قام المشتبه به بتحنيط جسد والدته وحفظها بالمواد الكيميائية.
وقد داهمت الشرطة منزل المشتبه به عقب مكالمة هاتفية من مجهول حيث أطلقت تحقيقا لمعرفة الأسباب التي جرّت الابن للاحتفاظ بجثة والدته، التي توفيت في ربيع العام 2015.
وتسعى السلطات إلى معرفة هدف المتهم الاحتفاظ بجثة والدته حيث يُعتقد أنه قام بذلك لكي يتمكن من الحصول على راتب تقاعدها حيث تبيّن أنه قد تمّ سحب معاش الأم بشكل منتظم منذ وفاتها في أبريل-نيسان للعام 2015، بينما يشدّد المشتبه به على أنه قام بذلك لاعتقاده أنّ أمه قد تعود للحياة من جديد، إذا تم الحفاظ على جسدها.
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شرطة مدينة كلكوتا أكدت العثور على العديد من المجلات حول حفظ الجثث عقب الوفاة، وكتباً عن عودة الحياة خلال مداهمتها لمنزله. ويعمل المتهم في مجال دباغة الجلود، وهو ربما ما سهل له الوصول إلى المواد الكيميائية التي مكنته من تحنيط جثة والدته.
وكانت الأم تبلغ من العمر 81 عاما عند وفاتها، وقد استمر ابنها في الحصول على راتب تقاعدها الشهري، الذي يبلغ 30 ألف روبية أي حوالى 400 يورو.
وقامت الشرطة أيضا باستجواب والد سوبهابراتا ماجومدار الذي يبلغ من العمر 90 سنة، ويعيش في نفس المنزل، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه بسبب تدهور وضعه الصحي.