قالت وكالة واس للأنباء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار السبت الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، وذلك بمنزل بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.
جورج بوش الأب يغرد عن لقائه مع ولي العهد السعودي
جورج بوش الأب يغرد عن لقائه مع ولي العهد السعودي
ونشر الرئيس جورج بوش الأب صورة على حسابه في موقع تويتر قال فيها : "يسعدنا الانضمام إلى الرئيس الـ43 [في إشارة إلى ابنه بوش الابن] وجيمس بيكر للترحيب، بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان في تكساس. إنها فرصة رائعة للاحتفال بالصداقة طويلة الأمد بين أمتينا".
وكان ولي العهد قد زار الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بمقر إقامته في نيويورك، ليكون قد التقى خلال جولته في الولايات المتحدة ثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين، بالإضافة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وكان ابن سلمان غادر الجمعة مدينة سان فرانسيسكو التي التقى فيها عددا من كبار المستثمرين الأمريكيين ورئيس شركة "أبل" العملاقة، ليتوجه إلى مدينة هيوستن وينهي زيارته التي استمرت ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة بهدف التعريف بخطته للنهوض بالسعودية والمعروفة باسم "رؤية 2030".
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