إسبوع تالين للموسيقى:عشرة أعوام من الاكتشافات الموسيقية

موسيقى البوب، والبانك، والجاز، والفولك في مهرجان أسبوع الموسيقى في تالين الذي يحتفل بعيد ميلاده العاشر، الهدية التي قدمها لنفسه هي افتتاح الحفل بالمغنية الاستونية الشهيرة كريستان يارفي. هذا العام مميز لأنه يتزامن مع بلوغ استونيا عامها المئة.
أكثر من 260 موسيقياً من 30 بلداً في هذه الذكرى السنوية. لا بد من الاشارة إلى أن هذا العام: هناك موسيقيات باصوات ورسائل قوية.
*“أحببت الغناء في الكنيسة”
نساء كالمغنية الشابة سوزي وو من لندن، 20 عاماً بالكاد، عُرفت حالما اصدرت اغنيتها الأولى “Teenage Witch”
“حين كنت صغيرة رأيت والدي يعزف الغيتار. منذ ذلك الحين، وانا أغني. حصلت على تعليم موسيقي كورالي. أحببت الذهاب إلى الكنيسة والغناء في الجوقات لكني لم أتلق تدريبًا تقليدياً على الإطلاق، ما حدث هو انني أحظى بصوت جيد، صوت قوي “، تقول سوزي وو.
حب وموسيقى
الثنائي الألماني عازفا موسيقى الجاز الالكتروني أتنا
من دريسدن. انيس شوفير و دميان كابينستين
،حصلا على تدريب في موسيقى الجاز، التقا في أكاديمية دريسدن للموسيقى فسرعان ما قرّرا عزف الموسيقى معًا .
“في البداية، كان الأمر يتعلق بموسيقى الجاز أو موسيقى الفرق الخماسية ، لكن سرعان ما أدركنا أننا كنا نحب الموسيقى العادية والبسيطة لكلينا فقط، ثم التقينا بالمنتج” موسيس شنايدر . “ في برلين“، يقول دميان كابينستين.
أول ظهور لهما نجح نجاحاً كبيرًا، اوصلهما إلى مسارح من روتردام إلى اسطنبول.
المنتج والمغني الأوكراني إيفان دورن
، نجم في بلاده ويمكن أن يصبح نجمًا عالميًا قريبًا. في تالين، قدم ألبومه أوبن ذي دورن
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“ انه يحتوي على موسيقى الفانك، والهاوس، وفيجور بت، والإلكترونية ، والأندي دانس، اسميها البوب البديل. شيء من كل هذا ، يقول إيفان دورن.
اسلوب إيفان دورن مفتوح كما توضحه لنا أغنية أفريكا والتي هي جزء من مشروع انساني في أوغندا.
نختتم البرنامج بالفنانة الإستونية المعروفة ماريا مينيرفا
،تعيش في الولايات المتحدة، اطلقت عليها صحيفة الغارديان في العام 2017، لقب الفنانة الرائدة. مغنية غير تقليدية وهي عضوة في حزب الخضر الإستوني.
المهرجان يتوجه إلى روسيا
في هذه الذكرى السنوية، حفلة موسيقية في مدينة مغني الراب الإستوني الذي يتمتع بشعبية كبيرة ، أروب ! مؤسسة ومديرة المهرجان، تفكر في مستقبل المهرجان …
“في أيلول / سبتمبر نبدأ مهرجاناً جديداً في مدينة حدودية بين روسيا والاتحاد الأوروبي. مدينة تسمى نارفا، 96 ٪ من سكانها روس. انها مدينة صناعية، سنصًدر المهرجان إلى هناك“، تقول
هيلين سيلدا، مؤسسة ومديرة أسبوع الموسيقى في تالين.