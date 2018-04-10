إسبوع تالين للموسيقى:عشرة أعوام من الاكتشافات الموسيقية

موسيقى البوب، والبانك، والجاز، والفولك في مهرجان أسبوع الموسيقى في تالين الذي يحتفل بعيد ميلاده العاشر، الهدية التي قدمها لنفسه هي افتتاح الحفل بالمغنية الاستونية الشهيرة كريستان يارفي. هذا العام مميز لأنه يتزامن مع بلوغ استونيا عامها المئة.

أكثر من 260 موسيقياً من 30 بلداً في هذه الذكرى السنوية. لا بد من الاشارة إلى أن هذا العام: هناك موسيقيات باصوات ورسائل ​​قوية.

*“أحببت الغناء في الكنيسة”