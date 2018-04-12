صورت هذه اللقطة في البرلمان المقدوني، حيث كان نائب من بين آخرين يشاهد مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، وذلك إثر تمديد الجلسة، بسبب مطالبة حزب معارض التصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
بالصور: نواب يشاهدون مباراة لكرة القدم أثناء تصويت البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة
بالصور: نواب يشاهدون مباراة لكرة القدم أثناء تصويت البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة
وقد شوهد الوزير السابق سامكا ابرايموتسي ونواب من حزب اتحاد التكامل الديمقراطي وهم يتفرجون على مباراة ريال مدريد وجوفنتوس، وفق صحيفة سلوبودان بيكات. وقد اتصلت يورونيوز بابرايموسكي حتى يتسنى له لتعليق.
وقد صمدت الحكومة أمام التصويت بحجب الثقة التي دعت إليها المعارضة، على خلفية العلاقات مع كل من اليونان وبلغاريا. واعتبر التصويت اختبارا لبرنامج إصلاحات رئيس الوزراء زائيف، وسياسة تحسين العلاقات مع الجارتين، باعتبار ذلك خطوة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.
وقد صوت 62 نائبا من أصل 120 نائب ضد حجب الثقة عن الحكومة، بينما صوت 40 نائبا لفائدة حجب الثقة. وقال الحزب الرئيسي المعارض إن اتفاق صداقة مع بلغاريا تمت المصادقة عليه في شهر يناير الماضي يعد مضرا، متهما الحكومة بافتقاد استراتيجية خلال محادثاتها مع اليونان، لحل نزاع بشأن مسألة تسمية جمهورية يوغسلافيا السابقة مقدونيا، والتي ظلت عالقة منذ سنة 1991.