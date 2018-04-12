نتفليكس تسحب أفلامها من مهرجان كان السينمائي

أعلنت منصة بث الأفلام عبر الأنترنيت نتفليكس الأربعاء سحب كل أفلامها من مهرجان كان السينمائي الذي يقام الشهر القادم بعد أن منع المنظمون خوض أفلام الشركة مسابقات المهرجان بسبب رفض نتفليكس عرض أفلامها في دور السينما.
وقال تيد ساراندوس مدير المحتوى في نتفليكس في مقابلة مع مجلة فارايتي "إن عرض الأفلام في مهرجان كان لن يكون له معنى بعد أن غير قواعده".
وذها وكان مدير المهرجان تييري فريمو قد أشار خلال الشهر الماضي إلى ان شركة نتفليكس رفضت توزيع أفلامها في دور العرض في فرنسا وبالتالي ستمنع من المنافسة في هذا الحدث السينمائي الراقي الذي يستمر 12 يوما. كما أوضح فريمو انه بوسع الشركة عرض أفلامها خارج المسابقات الرسمية.
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وقال ساراندوس لمجلة فارايتي إن نتفليكس لن تشارك خارج المنافسات. وأضاف "لا أظن أن هناك أي منطق في الخروج من المسابقات".
وتعتزم نتفليكس عرض 80 فيلما خلال العام الحالي لعملائها الذين يبلغ عددهم 109 ملايين مشترك على مستوى العالم.
وعرضت الشركة بضعة أفلام مثل "برايت" من بطولة ويل سميث في عدد محدود من دور العرض. لكن معظم سلاسل دور العرض الكبرى رفضت طرح أفلام نتفليكس لأنها تعرضها على الإنترنت في نفس التوقيت.