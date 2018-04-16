قام مسافر على متن رحلة تابعة لشركة طيران الصين بتهديد إحدى المضيفات باستخدام قلم حبر ما دفع ربان الطائرة إلى الهبوط الاضطراري بإقليم هينان يوم الأحد.
طائرة تهبط اضطراريا بعد تهديد مسافر لمضيفة باستخدام قلم
طائرة تهبط اضطراريا بعد تهديد مسافر لمضيفة باستخدام قلم
وكانت الرحلة رقم سي إيى 130 متجهة من تشانغشا إلى العاصمة الصينية بكين قبل أن يقوم المسافر بمهاجمة إحدى مضيفات الطيران وتطويق يده حول عنقها مهدداً بإيذائها بقلم جاف.
وأصدرت سلطات الإقليم بياناً عرّفت فيه المتهم باسم غو، وأضافت أنه يبلغ من العمر 41 عاماً وله تاريخ في الإصابة بأمراض عقلية.
وتم إلقاء القبض على غو فور هبوط الطائرة دون إصابة المضيفة او أي من المسافرين على متن الرحلة، بحسب ما نقل البيان.
وانتشرت عبر حسابات التواصل الاجتماعي الصينية صور للحادث الذي قالت السلطات الصينية أنه مازال قيد التحقيقات.
إقرأ ايضاً:
هبوط اضطراري لطائرة متجهة من دبي لأمستردام بسبب إطلاق مسافرٍ الريح
شاهد: اشتعال النيران في محرك طائرة بعيد اقلاعها