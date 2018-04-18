أعلنت محكمة بلجيكية عن تحديد موعداً لمحاكمة ثلاث شركات بتهمة تصدير مواد كيماوية لسوريا منها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج غاز الأعصاب السارين.
محاكمة شركات بلجيكية بشأن تصدير مواد كيماوية لسوريا
محاكمة شركات بلجيكية بشأن تصدير مواد كيماوية لسوريا
وتتركز القضية التي ستبدأ في أنتويرب في 15 مايو أيار على تصدير عدة مواد كيماوية بين عامي 2014 و2016 إلى لبنان وسوريا بواسطة مجموعة (ايه.ايه.إي) تشيمي الكيماوية البلجيكية واثنين من الوكلاء هما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز.
وقال متحدث باسم المحكمة: "لم يكن لدى الشركات تراخيص تصدير لهذه المنتجات".
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وقال متحدث باسم دانمار لوجيستيكس: "كل من شركتي و(ايه.ايه.إي) تشيمي تصرفت دائما بحسن نية. كنا دائما نمتثل لتفتيش ضباط الجمارك في مطار أنتويرب". وبموجب القانون البلجيكي فإنه ليس مطلوبا من المدعى عليه الرد على التهم قبل المثول رسميا أمام المحاكمة.
وتقول دول غربية إن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية منها السارين ضد شعبها في أكثر من مناسبة أحدثها في مدينة دوما في السابع من أبريل نيسان. وتنفي الحكومة السورية ذلك.
وقالت وزارة المالية البلجيكية التي تشرف على الجمارك إنها تنتظر قرار المحكمة ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
المصدر: رويترز