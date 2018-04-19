انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء يشعل الاحتجاجات في أرمينيا

أكثر من 16 ألف متظاهر خرجوا الى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء للتعبير عن رفضهم بانتخاب رئيس الوزراء الجديد سيرج ساركيسيان بعد أن كان رئيساً للجمهورية.
المتظاهرون الذين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية الى مبنى الحكومة يعارضون سركيسيان ويرون في انتخابه انتزاعاً للسلطة. ويتهم المتظاهرون ساركسيان بسوء إدارة البلاد والتسبب بتدهورها اقتصادياً.
ويقول أحد المتظاهرين لـ"يورونيوز" إن هذه الحركة الاحتجاجية تمثل "معركة هامة من أجل المحافظة على الحقوق والحريات".
ويشير آخر الى أن رجال الشرطة استخدموا العنف المفرط لتفريق المحتجين "لقد رمى أحدهم قنبلة يدوية بجانبي مما أدى لانفجارها وإصابتي بساقي. فهذا دليل إضافي بأنهم قادرون على قتل الناس".
هذا ويسعى المسؤولون في المعارضة إلى تنظيم حركات احتجاجية تعبر عن العصيان المدني في كل أنحاء البلاد.
وتقول مراسلة "يورونيوز" آمي شيشاكيان إن "الشرطة أغلقت مداخل مبنى الحكومة. ويقوم عناصرها بتوقيف المتظاهرين. وكان زعيم هذه الحركة المعارضة نيكول باشيان قد أعلن في السابق أن المظاهرة سلمية ومخملية".
هذا ومنذ يوم الجمعة الماضي، بدأت مثل هذه المظاهرات بالخروج الى الشوارع يومياً تطالب البرلمان بعدم انتخاب سركيسيان. وقد وقعت خلالها اشتباكات بين المشاركين فيها ورجال الشرطة.
ويوم الثلاثاء، اعتقلت الشرطة الأرمينية حوالى ثلاثين معارضاً اثناء تفريقهم مظاهرتهم ضد تصويت البرلمان على انتخاب رئيس الجمهورية السابق رئيساً للوزراء.