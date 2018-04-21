الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني يوم السبت إن إعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية خطوة إيجابية داعية إلى "نزع للسلاح النووي لا رجعة فيه" في البلد الآسيوي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن كوريا الشمالية ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية وستغلق موقع إجراء تلك التجارب.

وقالت موغيريني في بيان إن الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية "إيجابية وهي خطوة بدأ السعي إليها منذ وقت طويل على طريق ينبغي الآن أن يؤدي إلى نزع شامل وحقيقي ولا رجعة فيه للسلاح النووي في هذا البلد".