إردوغان: حالة الطوارئ جيدة لاقتصاد البلاد بقدر ما تفيد في مواجهة الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن على الشركات الترحيب بحالة الطوارئ المفروضة في تركيا، لأنها تتصدى للإرهاب وتمنع العمال من الإضراب.

وقبل أيام، مدد البرلمان حالة الطوارئ التي فُرضت بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو/تموز 2016، لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ، التي تسمح لإردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين وتعليق الحقوق والحريات.

"حالة الطوارئ لا تؤثر إلا على الإرهابيين"

وقال إردوغان في كلمة أمام رابطة (دي.إي.آي.كيه) للأعمال، والتي تمثل شركات القطاع الخاص التركية في الخارج، "حالة الطوارئ لا تؤثر إلا على الإرهابيين. هي تمنع حاليا إضرابات العمال، مثلما حدث مع إضراب البورصة الذي أوقفناه على الفور. إنها حرب على الإرهاب".