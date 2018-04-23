بالفيديو: اللقطات الأولى لعملية الدهس في مدينة تورنتو بكندا

وقال شاهد من رويترز إنه رأى جثتين على الأقل في مكان الحادث.

وكانت الشرطة في أكبر مدن كندا قد قالت في بادئ الأمر إن ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا، لكنها قالت فيما بعد إنه لم يعرف على وجه الدقة عدد المصابين أو مدى خطورة إصابتهم.

وأشارت الشرطة إلى أن "الاصطدم" وقع عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي،17:27 بتوقيت غرينتش ولم توضح ما إذا كان الأمر متعمدا أم مجرد حادث سير.

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كما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على سائق الشاحنة، لكنها لم تعط تفاصيل عن عمره أو جنسيته أو دوافع قيامه بالأمر.

وزراء خارجية الدول السبع الصناعية

ووقع الحادث على بعد 30 كيلومترا (18 ميلا) من وسط المدينة، حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الاثنين. لم يكن هناك أي تغيير ملحوظ في الأمن حول فندق "انتركونتيننتال" حيث تجمع الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المسؤولين يحققون في الأمر.

وقال ترودو للصحفيين بعد ساعة من وقوع الحادث: "ما زلنا نجمع المعلومات وسنتمكن في أقرب وقت ممكن من تبادل المعلومات مع الكنديين".

وشهدت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من الهجمات القاتلة استخدمت فيها السيارات لدهس المشاة، بما في ذلك هجوم 31 تشرين الأول/أكتوبر في نيويورك، الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص.