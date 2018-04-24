عقد عدد من القادة والخبراء العسكريين من 22 دولة ندوة الثلاثاء على هامش مناورات "الأسد المتأهب" العسكرية بالعاصمة الأردنية عمان.
اجتماع قادة عسكريين من 22 دولة على هامش مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن
اجتماع قادة عسكريين من 22 دولة على هامش مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن
وتقام المناورات بشكل سنوي منذ عام 2011 بمشاركة عدد من الدول العربية في الأردن بمشاركة كل من مصر والسعودية والعراق والإمارات وقطر والكويت، بالإضافة لمشاركة الولايات المتحدة الأميركية واليابان وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وبلجيكا.
وناقش الحاضرون خلال الندوة عدداً من الشؤون العسكرية الإقليمية والعالمية والمخاطر العسكرية المحدثة كالطائرات بدون طيار.
وشدد اللواء الأردني محمود فريحات على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الدولي في محاربة الإرهاب خلال خطابه الافتتاحي للندوة.
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وبدأت مناورات "الأسد المتأهب" يوم 15 أبريل/نيسان الماضي في الأردن بمشاركة أكثر من 7000 جندي أردني وأميركي وامتدت المناورات لمدة 11 يوماً.
ومن المتوقع أن يزيد عدد الدول المشاركة في مناورات العام القادم لأكثر من 40 دولة.
وقال الجنرال جون موت، مدير التدريب بالقيادة المركزية الأميركية: "نتطلع لأن تكون مناورات 2019 تدريب متعدد الجنسيات، لتكملة ما تم إنجازه من تعاون كبير حققناه هذا العام".