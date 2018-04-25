حكمت محكمة هندية يوم الأربعاء على معلم روحاني بالسجن المؤبد بعد إدانته باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في العام 2013.
السجن المؤبد لمعلم روحاني هندي لاغتصابه فتاة مراهقة
السجن المؤبد لمعلم روحاني هندي لاغتصابه فتاة مراهقة
وكانت الفتاة من ضمن ملايين المريدين ممن توافدوا على مجالس أسارام بابو (77 عاماً) لتعليم اليوغا والتأمل.
وعقدت المحكمة جلستها من داخل سجن بمدينة جودبور الهندية خوفاً من ردود الأفعال الغاضبة المتوقعة من مناصري بابو على الحكم بسجنه.
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كذلك حكمت المحكمة على اثنين من مساعدي بابو بالسجن لمدة 20 عاماً بشأن نفس القضية.
وكانت احتجاجات ضد حكم مشابه لتهم مماثلة بحق معلم روحاني هندي قد خلفت 23 قتيلاً العام الماضي.
وبدأ أسارام في عقد مجالس للتعليم الروحي منذ ستينيات القرن الماضي، وازدادت شعبيته حتى وصل عدد مجالسه إلى 400 مجلس حول العالم.