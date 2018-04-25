منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: المفتشون أخذوا عينات من موقع ثانٍ في دوما

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المفتشين التابعين للأمم المتحدة زاروا يوم الأربعاء موقعا ثانيا في مدينة دوما السورية وجمعوا عينات لمساعدتهم في حسم مسألة استخدام مواد سامة محظورة.

وتحقق المنظمة في موت عشرات الأشخاص في الجيب الذي كان خاضعاً لسيطرة المعارضة المسلحة خارج العاصمة السورية في السابع من نيسان/أبريل الجاري.

وأدى الهجوم المزعوم إلى قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشن ضربات جوية على مواقع في سوريا. واتهمت هذه الدول حكومة الرئيس بشار الأسد باستخدام أسلحة كيمائية أو على الأرجح غاز أعصاب.

ونفت سوريا وحليفتها روسيا الاتهام وقالتا إن المعارضة المسلحة هي التي نفذت الهجمات.

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ووصلت بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق يوم 14 أبريل نيسان لكن عملها تأجل لمدة أسبوع قبل أن تتمكن من دخول المواقع التي تعتبرها ذات أهمية.