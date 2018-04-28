قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم السبت إن بلاده تدعو حلفائها الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة ضد إيران لمنع طهران من تطوير برنامجها النووي بحسب وصفه.
الولايات المتحدة تدعو حلفائها لفرض عقوبات جديدة ضد إيران
الولايات المتحدة تدعو حلفائها لفرض عقوبات جديدة ضد إيران
وقال المستشار بريان هووك خلال مرافقته لبومبيو بجولته الشرق أوسطية التي بدأت بالعاصمة السعودية الرياض: "نحث دول العالم على فرض عقوبات على أي فرد أو منظمة ترتبط ببرنامج الصواريخ (النووية) الإيراني".
ووصف هووك البرنامج الإيراني بمصدر التهديد للسلام والأمن الدولي، مضيفاً أنه وبومبيو عقدا مباحثات مكثفة مع حلفاء أمريكا الأوروبيين حول نفس الشأن.
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ومن المتوقع أن تتصدر المناقشات حول برنامج إيران النووي أجندة مقابلات بومبيو مع القادة السعوديين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيستقبل الوزير الأميركي يوم الأحد.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التخلي عن الاتفاقية المبرمة مع إيران لمنعها من تطوير أسلحتها النووية بينما يرى حلفائه الأوروبيين البرنامج كضمان وحيد لعدم تصنيع طهران لأسلحة نووية.
المصدر: رويترز