40 قتيلا في هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية سورية

اسفرت الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في ريف حماة وحلب عن مقتل 40 شخصا على الأقل من عناصر النظام السوري والميليشيات الإيرانية في هجوم وصفته دمشق بأنه "عدوان" جديد من قبل أعدائها.

وفي نبأ عاجل ظهر على شريط الأخبار قال مصدر عسكري: ‬"إن عدوانا جديدا تتعرض له في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".