40 قتيلا في هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية سورية

اسفرت الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في ريف حماة وحلب عن مقتل 40 شخصا على الأقل من عناصر النظام السوري والميليشيات الإيرانية في هجوم وصفته دمشق بأنه "عدوان" جديد من قبل أعدائها.
وفي نبأ عاجل ظهر على شريط الأخبار قال مصدر عسكري: "إن عدوانا جديدا تتعرض له في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".
وكان التلفزيون قد قال في وقت سابق إنه سُمع دوي انفجارات متتالية في ريف محافظة حماة وإن السلطات تتحرى عن السبب.
وأشار مصدر في المعارضة إلى استهداف قاعدة للجيش تعرف باسم اللواء 47 قرب مدينة حماة وتشتهر على نطاق واسع بأنها مركز لتجنيد المقاتلين الشيعة المدعومين من إيران الذين يحاربون إلى جانب القوات النظامية السورية.
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كما أفادت مصادر محلية وناشطون بمقتل 18عنصراً من الميليشيات الإيرانية وإصابة آخرين من بينهم القيادي ومسؤول المركز الإيراني حيان طلال محمد نتيجة سقوط صواريخ عدة على المركز الإيراني الواقع بين مدينة سلحب وقرية نهر البارد في ريف حماة الغربي. كما قتل عدد من العراقيين أيضا.
وقال مصدر آخر إن عدة هجمات بالصواريخ أصابت على ما يبدو العديد من مراكز قيادة فصائل مدعومة من إيران وإن عشرات من الجرحى والقتلى سقطوا. واضاف نفس المصدر بأنّ الهجمات أصابت مخازن أسلحة.
ومنذ بداية الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا، قصفت إسرائيل مواقع لفصائل تدعمها إيران في سوريا مستهدفة بشكل أساسي قوافل أسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية في سوريا وخارجها وخطوط إمدادها. وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستواصل"التحرك ضد إيران في سوريا".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل قصفت قاعدة جوية سورية كانت إيران تستخدمها. وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن سبعة إيرانيين قُتلوا في الهجوم. ودفع الهجوم على القاعدة الجوية إيران إلى التحذير من أنها سوف ترد.
وتتخوف إسرائيل من تعزيز إيران لنفوذها في شريط من الأرض يمتد من الحدود العراقية إلى الحدود اللبنانية حيث تقول إسرائيل إن إيران تزود حزب الله بالسلاح. ولحزب الله وفصائل أخرى مدعومة من إيران وجود عسكري ضخم في سوريا كما أن لها وجودا راسخا في المناطق الوسطى والشرقية قرب الحدود العراقية.