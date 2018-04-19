أكدت الجيش العراقي أن طائراته شّنت يوم الخميس هجمات استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ، بالتنسيق مع الحكومة السورية.
العراق يقصف مواقع لـ"داعش" في سوريا
العراق يقصف مواقع لـ"داعش" في سوريا
وأوضح المتحدث باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول في تصريح لـ "رويترز": أن "القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات".
وقال الجيش العراقي في بيان "إن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".
وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات الجوية العراقية شنت ضربات جوية "مميتة" على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا يوم الخميس.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن الضربات نفذت "من جهة حدود العراق".
وفي وقت سابق هذا الشهر قال العبادي "داعش موجود في شرق سوريا على الحدود العراقية والموجود منهم إذا يهدد أمن العراق سأتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنعه" في إشارة إلى التنظيم المتشدد الذي اجتاح قبل ثلاثة أعوام فقط ثلث العراق.
كان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في ديسمبر كانون الأول لكن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا من خلال جيوب على الحدود مع سوريا كما ينصب أكمنة وينفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء البلاد.
ويرتبط العراق حاليا بعلاقات طيبة مع إيران وروسيا، الداعمتين الرئيسيتين للأسد في الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثامن، كما تتلقى بغداد دعما قويا في الوقت نفسه من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن القضاء العراقي قضى يوم الأربعاء بإعدام 212 شخصا في الموصل ومناطق محيطة بها، أكثرهم بسبب التواطؤ مع تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك منذ استعادت القوات العراقية المنطقة في يوليو تموز وأغسطس آب 2017.