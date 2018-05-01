رئيس وزراء اليابان في الأردن لمناقشة قضايا المنطقة والتعاون الاقتصادي

التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية بعمان الاثنين، وذلك في ثاني محطة من جولة شرق أوسطية، كان آبي قد بدأها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وناقش آبي و الملك عبدالله القضايا الإقليمية، وكذلك التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين. ويرافق رئيسَ الوزراء الياباني وفدٌ اقتصادي مؤلف من رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات اليابانية.
كما التقى آبي بنظيره الأردني هاني الملقي الثلاثاء، ووقع مسؤولون من البلدين منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة الأردن على تحسين أجهزة ومعدات إدارة النفايات في المدن الشمالية التي تستضيف اللاجئين السوريين.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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زيارة إلى الإمارات وتعاون اقتصادي
ووقعت الإمارات واليابان الاثنين اتفاقا لحماية الاستثمارات في خطوة ستقود إلى تعزيز تدفق الاستثمارات في البلدين.
وارفق آبي، في ثالث زيارة له إلى الإمارات، وفد مؤلف من نحو 27 شركة يابانية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال خلال منتدى في أبوظبي إن الحكومة اليابانية ستقدم مزيدا من الدعم من خلال توقيع معاهدة الاستثمار.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان سعيد المنصوري خلال المنتدى أن حجم التجارة غير النفطية بين اليابان والإمارات وصل إلى 15 مليار دولار في 2017 بزيادة 8.4% عن العام السابق.
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