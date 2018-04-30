شينزو آبي في الإمارات العربية لتعزيز العلاقات بين البلدين

وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التعاون بين بلاده والإمارات العربية بالعلاقة الاستراتيجية خلال الزيارة التي قادته إلى هناك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. وشارك رئيس الوزراء الياباني في "منتدى الأعمال الإماراتي-الياباني" حيث أكد أنّ العلاقات الثنائية أحرزت تقدما كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشارك في المنتدى كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعات الشركات اليابانية، وسلطوا الضوء على المشاريع الجارية حالياً في الامارات، والمشاريع المستقبلية حيث رافقت آبي في زيارته إلى الإمارات 27 شركة إضافة إلى وفد يضمّ كبار رجال الاعمال.